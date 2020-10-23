Sorgun Belediye moral buldu

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Afyon Belediye Yüntaşspor ile oynadıkları müsabakadan galibiyet ile ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında çok iyi bir mücadele gösterdiklerini dile getiren Aksoy, ‘’Kazandığımız setlerin tamamında rakibimize karşı büyük bir üstünlük kurduk. İlk seti çok rahat kazanmamıza karşılık ikinci ve üçüncü sette oyuncularım bir türlü istedikleri oyunu sahaya yansıtamadılar ve iki set üst üste rakibimize kaptırdık. Daha sonra dördüncü sette çabuk toparlandık ve güçlü rakibimiz 3-2 mağlup ederek iki puanı hanemize yazdırmayı başardık. Bu hafta sonu Ziraat Bankkart takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecektik ancak, rakibimizde Covit-19 virüsüne rastlanmasından dolayı bu müsabakamızda ertelendi. Hafta Çarşamba günü Solhanspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına bugünden itibaren başlayıp, maç gününe kadar iyi çalışacağız. Solhaspor’u da mağlup ederek bir seri başlatmak istiyoruz’’ dedi.