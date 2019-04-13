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Sorgun Belediye kupasını alacak

YOZGAT Kamil Kılıçarslan Birinci Amatör Küme Play_off müsabakalarında şampiyonluğunu daha önce ilan eden Sorgun Belediyespor, bugün oynayacağı karşılaşma sonrasında kupasını alıp, şampiyonluk turunu atacak.

Sorgun Belediye kupasını alacak

YOZGAT Kamil Kılıçarslan Birinci Amatör Küme Play_off müsabakalarında şampiyonluğunu daha önce ilan eden Sorgun Belediyespor, bugün oynayacağı karşılaşma sonrasında kupasını alıp, şampiyonluk turunu atacak.

13 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Sorgun Belediye kupasını alacak

 Yozgatspor'un şampiyon olması ile birlikte önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele hakkını elde eden Sorgun Belediyespor, bugün saat 14.00'da, aynı ilçenin temsilcisi Sorgun Gençlikspor ile Sorgun İlçe Stadında karşı karşıya gelecek. Maçın bitiminde amatör küme şampiyonluk kupasını alacak olan sarı siyahlı ekip, şampiyonluk sevinici ile birlikte Bölgesel Amatör lig'e yeniden dönmenin sevincini de taraftarlarıyla paylaşacak. Ligde oynanması gereken diğer karşılaşmaya Sarıkaya Belediyespor'un sahaya çıkmayacağını bildirmesi, önceki iki karşılaşmasına da çıkmaması nedeniyle hükmen 3-0 olarak tescil edildi. 

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