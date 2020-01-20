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SORGUN BELEDiYE KORUYAMADI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Mersin Büyükşehir Belediye MESKİSpor karşısında umduğunu bulamadı.

SORGUN BELEDiYE KORUYAMADI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Mersin Büyükşehir Belediye MESKİSpor karşısında umduğunu bulamadı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 03:03
SORGUN BELEDiYE KORUYAMADI

Mersin’de oynanan müsabakaya hızlı başlayan taraf Sorgun Belediyespor oldu. Müsabakanın başlama düdüğü ile birlikte rakip takım kalesine yüklenen sarı siyahlı ekip, aradığı golü 2’inci dakikada buldu. Güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçen sarı siyahlı ekip, golden sonra kontrollü oyun oynamayı tercih etti. Kontra ataklar ile rakip kalede gol arayan Sorgun Belediyespor son vuruşlarda etkili olamadı. 25’inci dakikada gelişen ev sahibi Mensin Büyükşehir Belediye MESKİspor atağında Sorgun Belediyespor kalesinde golü gördü müsabaka 1-1’e geldi. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı ataklar ile geçti. İlk devre de başka gol olmayınca soyunma odasına iki takımda 1-1’lik skor ile gitti. Müsabakanın ikinci yarısında da iki takımda kontra ataklarla gol aramaya çalıştı. Müsabakanın sonlarına doğru ev sahibi ekip Mersin Büyükşehir Belediye MESKİspor aradığı golü buldu ve skoru 2-1’e taşıdı. Bu dakikadan itibaren Sorgun Belediyespor’un gol arayışları sonuçsuz kalınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sorgun Belediyespor aldığı bu mağlubiyet ile 18 puanda kalırken ev sahibi ekip Mersin Büyükşehir Belediye MESKİspor puanını 17’ye yükseltti. 

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SORGUN BELEDiYE KORUYAMADI
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