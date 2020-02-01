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Sorgun Belediye, galibiyete kilitlendi

VOLEYBOL AXA Efeler Ligi'nde mücadele veren Sorgun Belediyespor, bugün konuk edeceği Arhavi Voleybol takımını puansız göndererek, yeniden çıkaşa geçebilmenin hesaplarını yapıyor.

Sorgun Belediye, galibiyete kilitlendi

VOLEYBOL AXA Efeler Ligi'nde mücadele veren Sorgun Belediyespor, bugün konuk edeceği Arhavi Voleybol takımını puansız göndererek, yeniden çıkaşa geçebilmenin hesaplarını yapıyor.

01 Şubat 2020 Cumartesi 03:20
Sorgun Belediye, galibiyete kilitlendi

11 Puan ile düşme potasında yer alan Sorgun Belediyespor, 7 puana sahip Arhavi Voleybol takımı ile bugün saat 16.00'da Sorgun Spor Salonu'nda karşılaşacak. Kulüp yönetimi, taraftarlara çağrıda bulunarak, takıma destek olmaları istendi. Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı Başkanı Ergin Gül, bu önemli maçı kazanarak, takımın moral bulmak istediğini belirtti. Gül, bugüne kadar güçlü rakiplerle karşılaştıklarını, her maçı kazanmak için çıkmalarına karşın biraz da saha dışı etkenler nedeniyle istedikleri galibiyeti ve puanları alamadıklarını kaydetti. Gül, düşme potasındaki Arhavi Voleybol takımı ile oynayacakları maçın kendileri açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, oyuncuların da iyi bir hazırlık dönemi geçirerek, maça hazırlandıklarını, maçtan sadece galibiyetle ayrılmayı düşünmediklerini, hem galip gelip hem de rakibe set vermemek için verilecek bu mücadele için taraftarları tribünlere davet etti. 

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