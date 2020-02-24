Sorgun Belediye evinde de kayıp

Ligin son sırasında bulunan Mucur Yabanlıspor’a ligin ilk yarısında deplasmanda da mağlup olan sarı siyahlı ekip rakibinden rövanşıda alamadı. 7’inci dakikada gelişen Sorgun Belediyespor atağında Onurcan’ın ceza sahası dışından şutu üsten auta çıktı. 24’üncü dakikada aldığı pasla ceza sahasına giren Halil İbrahim pas tercihini yanlış yapınca takımını mutlak golden etti. 25’inci dakikada defansın arkasına atılan topa İzzet geç hareketlenince konuk ekip Mucur Yabanlıspor kalecisi topun sahibi oldu Sorgun Belediyespor mutlak golden oldu. 38’inci dakikada ceza sahasının sağ köşesinden kazanılan serbest vuruşu Mucurlu Yabanlıspor oyuncusu direk kaleye gönderdi meşin yuvarlak filelerle buluştu 1-0. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Mucur Yabanlıspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 46’ıncı dakikada kornerden gelen topa iyi yükselen Ertuğrul’un kafa şutu üsten az farkla auta çıktı. 55’inci dakikada İsa Fuat’a sert giren Mucur Yabanlıspor oyuncusu kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 58’inci dakikada ceza sahasının sağ köşesinden kazanılan serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Ertuğrul’un kafa şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 61’inci dakikada Serdar’ın ceza sahasına yerden kestiği topa Halil İbrahim uzaktan vurdu top farklı şekilde auta gitti. 65’inci dakikada kullanılan kornerde Mucur Yabanlıspor ceza sahasına gönderilen topa iyi yükselen Ertuğrul’un kafa şutu son anda Mucur Yabanlıspor defans oyuncusunun kafasına çarparak tekrar kornere çıktı. 80’inci dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Muhammed dönerek vurdu top kalecide kaldı. Müsabakada başka gol olmayınca sarı siyahlı ekip sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sorgun Belediyespor aldığı bu mağlubiyet ile 24 puanda kalırken konuk ekip Mucur Yabanlıspor ise puanını 10’a yükseltti.