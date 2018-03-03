Sorgun Belediye Elazığ’da

5-7 Mart tarihleri arasında Elazığ’da gerçekleştirilecek olan yarı final Play-Off müsabakalarına katılmak üzere Elazığ’a giden Sorgun Belediyespor burada rakiplerini yenerek final müsabakalarına kalmak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, 5 Mart tarihinde Elazığ’da başlayacak olan yarı final Play-Off müsabakalarına hazır olduklarını söyledi. Güçlü rakipler ile karşılaşacakları Play-Off’larda hedeflerinin final grubuna kalmak olduğunu vurgulayan genç Antrenör, ‘’Güçlü rakipler ile eşleştik ama hepsini yenebilecek güce sahibiz. Biz Play-Off’lar için hazırız ve camia olarak finallere yükseleceğimize inanıyoruz. Elazığ’dan Sorgun’a finallere çıkmış bir şekilde döneceğiz’’ dedi.

