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Sorgun Belediye Elazığ’da

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Play-Off B grubunda şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Sorgun Belediyespor, yarı final müsabakalarına katılmak üzere Elazığ’a gitti. 

Sorgun Belediye Elazığ’da

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Play-Off B grubunda şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Sorgun Belediyespor, yarı final müsabakalarına katılmak üzere Elazığ’a gitti. 

03 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Sorgun Belediye Elazığ’da

5-7 Mart tarihleri arasında Elazığ’da gerçekleştirilecek olan yarı final Play-Off müsabakalarına katılmak üzere Elazığ’a giden Sorgun Belediyespor burada rakiplerini yenerek final müsabakalarına kalmak istiyor.  Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, 5 Mart tarihinde Elazığ’da başlayacak olan yarı final Play-Off müsabakalarına hazır olduklarını söyledi. Güçlü rakipler ile karşılaşacakları Play-Off’larda hedeflerinin final grubuna kalmak olduğunu vurgulayan genç Antrenör, ‘’Güçlü rakipler ile eşleştik ama hepsini yenebilecek güce sahibiz. Biz Play-Off’lar için hazırız ve camia olarak finallere yükseleceğimize inanıyoruz. Elazığ’dan Sorgun’a finallere çıkmış bir şekilde döneceğiz’’ dedi. 
 

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