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Sorgun Belediye'de Transfer Tamam

TÜRKİYE Voleybol Birinci Lig’inin yeni ekiplerinden Sorgun Belediyespor, kadrosuna ü yeni oyuncu daha katarak, transferi kapattı.

Sorgun Belediye'de Transfer Tamam

TÜRKİYE Voleybol Birinci Lig’inin yeni ekiplerinden Sorgun Belediyespor, kadrosuna ü yeni oyuncu daha katarak, transferi kapattı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Sorgun Belediye'de Transfer Tamam

Sorgun Belediyespor Başkanı Hikmet Vural, son yapılan transferlerle takım kadrosunun tamamlandığını ve sezonu bu kadroyla açacaklarını belirtti. Vural, Antrenör Ümit Terzi’nin raporu doğrultusunda istenilen tüm oyuncularla anlaşma sağlandığını ifade etti. Vural, 9 Ağustos tarihinde sezonu açacaklarını, hedefin önümüzdeki sezon Efeler Ligine terfi etmek olduğunu kaydetti. Vural, ‘’Transfer ve çalışmalarımızı şampiyonluk doğrultuda yaptık. Son olarak Pasör Hüseyin Toy, smaçör Göktuğ Polat ve orta oyuncu Çağrı Karakaş ile anlaştık. 1999 doğumlu olan Çağrı Ordu Akkuş Belediyespor, Sivas Gençlikspor ve Çorum Belediyespor formalarını giydi, Hüseyin voleybola Fenerbahçe altyapısında başladı. Ardından Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nde 6 sene forma giydi. Bir diğer smaçörümüz olan Göktuğ Polat da Okyanus Koleji’nde voleybola başlamış, sırasıyla TVF Aksaray Belediyesi ve Gümüşhane Torul forması giymiştir. Ben her üç oyuncumuza da takımımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum” dedi.

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