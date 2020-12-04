Sorgun Başkent'te

Hafta sonu İstanbul temsilcisini yendikten sonra ara vermeden Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde Spor Toto takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayan sarı siyahlı ekip dün son antrenmanını yaptıktan sonra Ankara’ya gitti. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısındaki aldıkları galibiyet ile takımının moral bulduğunu ve bugün bu moral ile Spor Toto takımının karşısına çıkacaklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Spor Toto karşısında galip gelmek istediklerini dile getiren başarılı Antrenör Aksoy, ‘’Sorgun Belediyespor’u hedeflerine ulaştırmak için çok çalışıyoruz. Sezon başında belirlediğimiz hedefimize ulaşmamız için Spor Toto takımı ile yarın oynayacağımız müsabaka çok önemli, güçlü rakibimizi yenmek istiyoruz. Puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak istiyoruz, henüz hedeflerimizden kopmuş değiliz’’ dedi.