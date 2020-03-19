Sorgun baraj maçına hazırlanıyor

Sorgun Spor Salon’unda Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip, baraj müsabakalarında başarılı olarak ligde kalmak istiyor. İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevnespor ve Arhavi Voleybolspor takımlarının yer aldığı baraj müsabakasında rakiplerini yenerek ligde kalma hesapları yapan sarı siyahlı ekip 25-27 Mart tarihleri arasında Ankara’da oynanacak olan baraj müsabakaları için 23 Mart tarihinde Ankara’ya gideceği öğrenildi. Çift devreli olacak olan baraj müsabakalarının ilk devresi 27 Mart tarihinde tamamlanırken ikinci devresi ise 3 Nisan tarihinde başlayacak. Son iki sırayı alan takımların bir alt lige düşeceği baraj müsabakasına çok iyi hazırlanan Sorgun Belediyespor, rakiplerini yenerek işi şansa bırakmak istemiyor.