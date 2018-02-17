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Sorgun Bafra maçından umutlu

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, yarın konuk edeceği Bafra Belediyespor müsabakasını kazanarak zirve yarışlarını sürdürmek istiyor.

Sorgun Bafra maçından umutlu

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, yarın konuk edeceği Bafra Belediyespor müsabakasını kazanarak zirve yarışlarını sürdürmek istiyor.

17 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Sorgun Bafra maçından umutlu

Antrenör Soner Arslan gözetiminde çalışmalarını sürdüren sarı siyahlı ekipte tek düşünce Bafra Belediyespor ile oynayacakları müsabakada sahadan galibiyet ile ayrılmak. Sorgun Belediyespor Antrenörü Sonar Arslan, kendileri gibi şampiyonluk mücadelesi veren Samsun temsilcisi karşısında mutlaka galip gelmeleri gerektiğini söyledi. Bafra Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Arslan, ‘’Bafra takımını seyircimizin de desteği ile yenerek ligin bitimine iki hafta kalan Play-Off’ları garantilemek istiyoruz. Bu açından da önemli olan bu müsabakada taraftarlarımızın desteğine mutlak suretle ihtiyacımız var. Taraftarımızın desteği oyuncularımızın da hırsı ile bu maçı kazasız belasız atlatacağımıza inanıyorum’’ dedi.

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