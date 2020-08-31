Sorgun Avantaj peşinde

Türkiye Kupasında en zor gruplardan bir tanesine düşen Sorgun Belediyespor müsabakalardaki ilk maçını kazanarak gruplara avantajlı başlamanın hesaplarını yapıyor. Bugün Ankara Başkent Spor Salon’unda Halkbank takımı ise saat 18.30’da karşı karşıya gelecek olan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek Galatasaray müsabakasına da moralli çıkmak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, uzun süredir yaptıkları çalışmaların meyvesini almanın zamanının geldiğini söyledi. Türkiye Kupası müsabakalarında çok zor bir grupta mücadele ettiklerini dile getiren Aksoy, ‘’Grubumuz ne kadar zor olursa olsun biz bu gruptan çıkabilecek güce sahibiz. Türkiye kupası müsabakaları öncesinde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şuanda hedefimiz ilk iki sırayı alarak Türkiye Kupasında takımımızı bir üst tura çıkarmak. Bunun içinde bugün Halkbank takımını yenmemiz gerekiyor. Grup müsabakalarına iyi başlamak istiyoruz. Bugün güçlü rakibimizi yenersek yarın Galatasaray karşısına moralli çıkarız ve grubun en güçlü takımını da bu moralle yeneriz’’ dedi.