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-Sorgun Avantaj kaybetti

ERKEKLER Voleybol 2’inci Ligi 3’üncü grupta play-off elemelerine katılma mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, ilk yarının son maçında deplasmanda karşılaştığı Sungurlu Belediyespor karşısında set alamayınca, önemli bir avantajı kaybetti.

-Sorgun Avantaj kaybetti

ERKEKLER Voleybol 2’inci Ligi 3’üncü grupta play-off elemelerine katılma mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, ilk yarının son maçında deplasmanda karşılaştığı Sungurlu Belediyespor karşısında set alamayınca, önemli bir avantajı kaybetti.

19 Aralık 2017 Salı 07:00
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-Sorgun Avantaj kaybetti

ligi ikinci sırada tamamladı. Bayra Belediyespor, haftayı dinlenerek geçirirken Tokat Belediyesi, Orduspor karşısında hükmen galip geldi. Çorum Belediyesi, Erzurum Spor Lisesini 3-0, Orda Anadolu İHL de, Gümüşhane Telekom’u 3-2 yendi.

Takım                       O          G         M        A         V         P

Sungurlu Belediye      7          7          0          21        3          20

Sorgun Belediye         7          6          1          18        6          17

Bafra Belediye           7          5          2          18        6          16

Çorum Belediye         7          4          3          14        9          13

Ordu Anadolu İHL    7          3          4          9          16        7

Tokat Belediye           7          2          5          6          18        5

Erzurum Spor Lisesi   7          1          6          7          18        4

Gümüşhane Telekom  7          0          7          4          21        2

Orduspor        Ligden çekildi.

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