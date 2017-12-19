-Sorgun Avantaj kaybetti

ligi ikinci sırada tamamladı. Bayra Belediyespor, haftayı dinlenerek geçirirken Tokat Belediyesi, Orduspor karşısında hükmen galip geldi. Çorum Belediyesi, Erzurum Spor Lisesini 3-0, Orda Anadolu İHL de, Gümüşhane Telekom’u 3-2 yendi.
Takım O G M A V P
Sungurlu Belediye 7 7 0 21 3 20
Sorgun Belediye 7 6 1 18 6 17
Bafra Belediye 7 5 2 18 6 16
Çorum Belediye 7 4 3 14 9 13
Ordu Anadolu İHL 7 3 4 9 16 7
Tokat Belediye 7 2 5 6 18 5
Erzurum Spor Lisesi 7 1 6 7 18 4
Gümüşhane Telekom 7 0 7 4 21 2
Orduspor Ligden çekildi.
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