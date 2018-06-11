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SORGUN ATLETiZMi SEVDi

SORGUN’da Atletizm antrenörü Aslı Laz gözetiminde öğrenciler atlet olabilmek için çalışıyor.

SORGUN ATLETiZMi SEVDi

SORGUN’da Atletizm antrenörü Aslı Laz gözetiminde öğrenciler atlet olabilmek için çalışıyor.

11 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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SORGUN ATLETiZMi SEVDi

Sorgun Şehit Önder Muratoğlu İlkokulda Atletizm Antrenörü Aslı Laz eşliğinde çocuk atletizm antrenmanları devam ediyor.  Atletizm Antrenörü Aslı Laz, çocuk atletizm antrenmanlarıyla Atletizm branşında Küçük yaştan itibaren çocukların çok yönlü fizyolojik gelişimlerinin yanı sıra Yozgat adına olimpik anlamda da sporcu yetiştirmenin temellerini attıklarını söyledi. Türkiye genelinde özellikle 2 yıldır Yozgat’ın Atletizm branşında şampiyonalarda madalyalar getirdiğini vurgulayan Laz, ‘’Bu başarının göstergesi Alt yapı çalışmalarının en iyi şekilde geliştirmesine bağlıdır. Uzman antrenörler eşliğinde İlimizi ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek sporcular yetiştirmek için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. İmkanlar doğrultusunda en iyi şekilde zeki, çevik, ahlaklı, Türk sporuna yakışır sporcular yetirmek en büyük hedefimizdir. Bizden desteğini esirgemeyen Şehit Önder Muratoglu İlkokulu Müdür Yardımcısı Hasan Tuğrul Akın'a teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız yaz tatilinde de devam edecek. Ağustos ayı sonunda da çalışmalarımızı tamamlayıp yeni dönem için hazırlıklara başlayacağız’’ dedi.

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