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Sorgun Arkas’ı çalışıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, Pazartesi günü Arkasspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

05 Mart 2022 Cumartesi 00:08
Sorgun Arkas’ı çalışıyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Pazartesi günü Arkasspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Güçlü rakibi karşısında mutlak galibiyet almaları gerektiğine vurgu yapan Aksoy, ‘’Pazartesi gününe kadar rakibimiz ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanacağız ve yeniden galip gelip bir seri yakalamayı amaçlıyoruz. İyi bir takımız, iyi mücadele ediyoruz ancak bir türlü iyi oyunumuzu ligin ikinci yarısında galibiyet ile süsleyemedik. Ancak bu hafta Arkkaspor ile başlayacak olan bir galibiyet serisi yakalayıp, ligin son haftasına kadar devam ettirmek istiyoruz’’ dedi. 

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