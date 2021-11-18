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Sorgun, Arkas’a hazırlanıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, Pazar günü Arkasspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

18 Kasım 2021 Perşembe 00:15
Sorgun, Arkas’a hazırlanıyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, son iki haftada üst üste istemedikleri mağlubiyetler aldıklarını bunun için de üzgün olduklarını söyledi. Pazar günü Sorgun’da Arakasspor ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Aksoy, bu zor müsabakadan galibiyet ile ayrılarak kötü gidişata bir dur demek istediklerini belirtti. Pazar gününe kadar tam kadro olarak çok iyi hazırlanacaklarını vurgulayan Aksoy, ‘’Ligde bir türlü istediğimiz çıkışı yakalayamadık. Lige iyi bir başlangıç yapıp üst üste galibiyetler aldıktan sonra Galatasaray karşısında aldığımız mağlubiyetin ardından üst üste galibiyet alamadık. Son iki haftada da çok kötü mağlubiyetler aldık. Ancak lig uzun bir maraton, aldığımız mağlubiyetleri elbette ki telafi edeceğiz ve ligin sonunda ilk 8 takım arasında yer alarak Avrupa müsabakaları için Play-Off oynayacağız. Ben takımıma güveniyorum. Bu hafta sonu da bizim için çıkış haftası olacağına inanıyorum’’ dedi.

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