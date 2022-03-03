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Sorgun Arkas’a bileniyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, Arkasspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

03 Mart 2022 Perşembe 00:58
Sorgun Arkas’a bileniyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, pazartesi günü deplasmanda Arkasspor ile oynayacakları müsabakayı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi. Son 7 haftalık periyotta yoğun bir maç programı içerisinde olduklarını ve iyi oynadıkları müsabakaları kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayan Aksoy, Pazartesi gününe kadar Arkasspor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlanacaklarını kaydetti. Kızıltepespor ile oynadıkları müsabakayı kazanarak moral bulduklarını hatırlatan Aksoy, geçtiğimiz hafta Spor Toto ile oynadıkları müsabakayı kaybederek tekrardan düşüşe geçtiklerini ifade etti. Yeni bir çıkış yakalamak için Arkkaspor ile oynayacakları müsabakayı kazanmaktan başka şanslarının bulunmadığını anlatan Aksoy, ‘’Güçlü rakibimizi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz’’ dedi. 

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