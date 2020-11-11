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Sorgun Arkas deplasmanında

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor bugün deplasmanda Arkasspor ile karşı karşıya gelecek.

11 Kasım 2020 Çarşamba 00:37
Sorgun Arkas deplasmanında

 Ligi’n 7’inci haftasında oynanması gereken ancak Arkasporlu oyuncularda Covit-19 virüsüne rastlanılmasından dolayı ertelenen Arkasspor Sorun Belediyespor arasındaki müsabaka bugün saat 14.00’da İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Salonu oynanacak. Pazar günü Arhavi Voleybolspor’u 3-0 yenerek moral bulan sarı siyahlı ekip ara vermeden bugün deplasmanda Arkasspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı ve dün yaptığı tek idman sonrasında çalışmaları tamamlayarak İzmir’e gitti. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Arhavi takımı karşısında aldıkları galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Ligde pandemiden dolayı sıkıntılı günler geçirdiklerini hatırlatan Aksoy, ‘’Bu sıkıntılı günlerimiz artık geride kaldı. Karantinadan çıkar çıkmaz Arhavi takımını yenmemiz bizim için çok iyi oldu. Ligde ilk defa üst üste iki galibiyet te almış olduk. Bizim istediğimiz bir seri yakalamaktı ve bu seriyi yakaladık. Şimdi bugün deplasmanda Arkasspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak bu yakaladığımız seriyi devam ettirmek istiyoruz’’ dedi. 
BAŞKAN GÜL GALİBİYET BEKLİYOR
Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, ligin 7. haftasında oynamaları gereken ancak salgın nedeniyle ertelenen Arkasspor maçına bugün çıkacaklarını belirtti. Gül, hafta sonu Sorgun’da oynadıkları Arhavi Voleybol maçı sonrası çalışmalara hemen başladıklarını ifade ederek, "Takımın iki kez karantinaya alınması sporcularımızı olumsuz etkiledi. Eksik kadroyla Arhavi maçına çıktık ve kayıpsız geçtik. Şimdi deplasmanda oynayacağımız Arkasspor ve pazar günü evimizde oynayacağımız Altekma maçları var. Her iki maçta bizim için çok önemli. Bu nedenle sabahları kondisyon ağırlıklı idmanlar, öğleden sonra da salonda taktik ve topla çalışma yapıyoruz. Amacımız İzmir’den iyi bir sonuçla dönmek’’ dedi. 

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Sorgun Arkas Deplasmanında
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