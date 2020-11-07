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Sorgun Arhavi’yi bekliyor

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, yarın evinde karşılaşacağı Arhavi Voleybol maçı hazırlıklarını sürdürdü.

07 Kasım 2020 Cumartesi 00:10
Sorgun Arhavi’yi bekliyor

Sorgun Belediyespor Başantrenörü Bahadır Aksoy Covid-19 salgını nedeniyle ligin başlamasından bu yana 2 kez karantinaya alındıklarını ve bu durumun oyuncuların formunu olumsuz etkilediğini söyledi. Daha önce sporculardan Lazar ve Cepeda'nın Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle oynayacakları maçların ertelendiğini aktaran Aksoy, ‘’Lig uzun bir maraton. Bu maratonda oyuncular maç oynaya oynaya form tutuyor. Her ne kadar antrenmanlarda bu durumu telafi edecek çalışmalar yapsak da maçlarda daha iyi form tutuyorlar’’ dedi. 
Aksoy, son testte 2 oyuncularında sonucun negatif çıktığını ifade ederek, şöyle konuştu: ‘’Bu futbolcularımız antrenmanlara başladı. Öğleden önce ve sonra olmak üzere günde iki antrenmanla maçlara hazırlanıyoruz. Önümüzdeki iki gün takımla birlikte çalışacaklar. Durumlarına bakacağız. Yarın günü oynayacağımız Arhavi Voleybol maçında ona göre kendilerine takımda yer vereceğim. İyi bir takımımız var. Ancak ligde oynadığımız 8 karşılaşmada istediğimiz sonuçları alamadık. Şimdi pazar günü çok önemli bir maça çıkacağız. Amacımız bir galibiyet serisi yakalayarak üst sıralara tırmanmaktır.’’

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Sorgun Arhavi’yi Bekliyor
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