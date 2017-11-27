Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104716
ALTIN
163.632
DOLAR
3.9383
STERLİN
5.2513
EURO
4.7039

Sorgun ara vermeden

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’i Üçüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Gümüşhane Telekomspor’un sahaya çıkmaması nedeniyle maçı hükmen 3-0 kazandı.

Sorgun ara vermeden

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’i Üçüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Gümüşhane Telekomspor’un sahaya çıkmaması nedeniyle maçı hükmen 3-0 kazandı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 07:05
20 Okunma
Sorgun ara vermeden

Sarı siyahlı ekip, önümüzdeki hafta sonunda Bafra Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden devam etti. Antrenör Soner Arslan gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip, önümüzdeki Pazar günü Bafra Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, ara vermeden devam etti. Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, ‘’Gümüşhane Telekomspor ile oynamamız gereken maça rakibimiz çıkmadı. Bu nedenle maçı hükmen kazandık. Haftayı boş geçmemize rağmen çalışmalarımızı sürdürdük. Önümüzdeki hafta sonunda Bafra deplasmanında karşılaşacağımız maçın hazırlıklarını yaptık. Bugünden itibaren günde çift idmanla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Rakibimizin içerisinde bulunduğu durum bizi ilgilendirmiyor. Biz her maçımıza galibiyet için çıkıyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Şampiyonluğa 20 bin lira
Şampiyonluğa 20 bin lira
Amatör kümede mücadeleye devam
Amatör kümede mücadeleye devam
Amatör kümede mücadeleye devam
Amatör kümede mücadeleye devam
YOZGAT KAZA YAPTI!
YOZGAT KAZA YAPTI!
Bozok, deplasmanda galip
Bozok, deplasmanda galip
-Şöhret’ten destek kampanyası
-Şöhret’ten destek kampanyası

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim