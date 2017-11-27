Sorgun ara vermeden

Sarı siyahlı ekip, önümüzdeki hafta sonunda Bafra Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden devam etti. Antrenör Soner Arslan gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip, önümüzdeki Pazar günü Bafra Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, ara vermeden devam etti. Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, ‘’Gümüşhane Telekomspor ile oynamamız gereken maça rakibimiz çıkmadı. Bu nedenle maçı hükmen kazandık. Haftayı boş geçmemize rağmen çalışmalarımızı sürdürdük. Önümüzdeki hafta sonunda Bafra deplasmanında karşılaşacağımız maçın hazırlıklarını yaptık. Bugünden itibaren günde çift idmanla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Rakibimizin içerisinde bulunduğu durum bizi ilgilendirmiyor. Biz her maçımıza galibiyet için çıkıyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz’’ dedi.