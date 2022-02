Sorgun Ankara’da

Geçtiğimiz hafta ligin ikinci yarısının ilk haftasına kötü bir başlangıç yaparak zirve yarışında ağır bir yara alan sarı siyahlı ekip yarın lider Keçiören Belediye Bağlumspor’u mağlup ederek tekrardan zirve yarışına dahil olmak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, yarın lider Keçiören Belediye Bağlumspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakibi karşısında galip gelmekten başka şanslarının bulunmadığına dikkat çeken Demirbilek, ‘’Geçtiğimiz hafta Osmancık Belediyespor mağlubiyeti ile ağır bir yara aldık. Ancak her şey bitmiş değil. Yarın deplasmanda Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanmamız durumunda tekrardan zirve yarışına dahil olacağız. Bu nedenle Ankara deplasmanında galibiyetten başka bir sonucu düşünmüyoruz. Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağımız müsabaka çok önemli, beraberlik veya mağlubiyet durumunda rakibimiz ile aramızdaki puan farkı açılacak. Bunu da biz hiç istemiyoruz. Umarım yarın her şey bizim istediğimiz gibi olur ve Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağımız müsabakadan galibiyet ile ayrılan taraf biz oluruz’’ dedi.