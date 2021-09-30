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Sorgun Ankara yolcusu

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor yarın Ankara’da başlayacak olan Kupa Voley müsabakalarına katılmak için bugün Ankara’ya hareket edecek.

30 Eylül 2021 Perşembe 00:47
Sorgun Ankara yolcusu

Arkkaspor, Altekma, Yeni Kızıltepespor takımlarının yer aldığı grupta mücadele edecek olan sarı siyahlı ekip güçlü rakiplerini geride bırakarak kupa müsabakalarında bir üst tura çıkmak istiyor. Yarın Ankara Başkent Voleybol Salonu’nda Altekma ile karşı karşıya gelecek olan Sorgun Belediyespor, 2 Ekim Cumartesi günü Arkasspor ile 3 Ekim Pazar günü ise Yeni Kızıltepespor ile karşı karşıya gelecek. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, yarın başlayacak olan Kupa Voley müsabakalarında iddialı olduklarını söyledi. Kupa müsabakalarına çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Aksoy, ‘’Bugün Ankara’ya gideceğiz ve son hazırlıklarımızı tamamlayarak yarın Altekma ile oynayacağımız müsabakanın saatini beklemeye koyulacağız. Lig öncesinde Kupa müsabakaları bizim için iyi bir hazırlık dönemi olacak. Kupa Voley müsabakalarında da hedefimiz gruptan bir üst tura yükselmek bunu da başaracak güce sahibiz. Yarın Altekma takımını yenerek kupa müsabakalarına iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyoruz. Kupa Voley müsabakalarında bulunduğumuz gruptan çıkarsak önümüzdeki hafta başlayacak olan lig öncesinde de bizlere moral olmuş olur’’ dedi. 

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