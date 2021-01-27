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Sorgun Ankara deplasmanında

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor erteleme müsabakasında bugün Ziraat Bankası takımı ile Ankara’da karşı karşıya gelecek.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:43
Sorgun Ankara deplasmanında

Başkent Spor Salon’unda saat 14.00’da başlayacak olan maçta Sorgun Belediyespor güçlü rakibini yenerek yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Ligde son dört haftada çıktığı müsabakalarda çok iyi performans sergileyen ve 3 maçı kazanıp, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray karşısında da bir puan alan sarı siyahlı ekip, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Ziraat Bankasını yenerek ligdeki iyi gidişini devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligde son haftalarda çok iyi bir çıkış yakaladıklarını ve takımının her açından çok iyi durumda olduğunu söyledi. Ankara deplasmanında sahaya galibiyet için çıkacaklarını dile getiren Aksoy, ligde şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Ziraat Bankası takımı karşısında hedeflerinin galibiyet olduğunu ifade etti. Bugün oynayacakları müsabakada güçlü rakiplerini yeneceklerine inandıklarının altını çizen Aksoy, ‘’Ziraat Bankası ligin en güçlü ekiplerinden biri olabilir. Ancak biz de bu ligin çok iyi takımlarından birisiyiz. Güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek yakaladığımız çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimize emin adımlarla gidebilmek için bu müsabaka bizim için çok önemli’’ dedi. 

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Sorgun Ankara Deplasmanında
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