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Sorgun Ankara deplasmanında

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, yarın Yenimahalle Hasan Doğan stadında Ankara DSİspor ile saat 14.00’da karşı karşıya gelecek.

26 Şubat 2022 Cumartesi 00:33
Sorgun Ankara deplasmanında

Grupta son sırada yer alan Ankara temsilcisi karşısında galibiyetten başka düşüncesi olmayan sarı siyahlı ekip rakibini yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, yarın deplasmanda Ankara DSİspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin ikinci yarısına istedikleri gibi başlamamalarına rağmen geride kalan iki müsabakadan 4 puan almayı başardıklarını hatırlatan Demirbilek, ‘’Yarın deplasmanda Ankara DSİspor’u yenerek zirve yarışından kopmak istemiyoruz. Üst sıralarda bulunan takımların sürekli puan kaybetmeleri ve lider Keçiören Belediye Bağlumspor takımının ise bu haftayı maç yapmadan geçirmesi bizim zirve yarışına dahil olmamız anlamına geliyor. Zirve yarışının içerisinde olabilmek için yarın Ankara’dan mutlaka üç puan ile dönmemiz gerekiyor. Rakibimiz Ankara DSİspor ligin son sırasında yer alıyor ve onlarda ateş hattından biran önce uzaklaşmak için galibiyetlere ihtiyaçları var. İki takım için de zor geçecek olan bu müsabakada sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inanıyorum’’ dedi.

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