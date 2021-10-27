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Sorgun Ankara deplasmanında

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor bugün deplasmanda Ziraat Bankası ile karşı karşıya gelecek.

27 Ekim 2021 Çarşamba 00:35
Sorgun Ankara deplasmanında

Lige iyi bir başlangıç yapan ve üst üste üç galibiyet alarak adından söz ettiren Sorgun Belediyespor’un, hafta sonu Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyet ile galibiyet serisi son bulmuştu. Sarı siyahlı ekip bugün deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Ziraat Bankası’nı yenerek yeniden bir galibiyet serisinin başlangıcı yapmak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Sorgun Belediyespor olarak bu sezon hedeflerinin ilk 8 takım arasına girerek Play-Off oynamak olduğunu söyledi. Bu hedeflerine de emin adımlarla yürüdüklerini dile getiren Aksoy, ‘’Ligde ilk üç müsabakamızı kazandık, Galatasaray’a kaybettik. Galatasaray müsabakasını bir iş kazası olarak görüyoruz ve bugün Ziraat Bankası takımı ile deplasmanda oynayacağımız müsabakayı kazanarak Galatasaray mağlubiyetini de telafi etmek istiyoruz. Ziraat Bankası da ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi, puan cetvelinde de bizin bir üstümüzde 5’inci sırada bulunuyorlar. Bugün güçlü rakibimiz karşısında galip gelmemiz durumunda puan cetvelinde de üst sıralara tırmanacağız. Bu zor geçecek olan müsabakayı kazanacağımıza inanıyorum’’ dedi.

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