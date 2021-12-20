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Sorgun altın buldu

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor konuk ettiği lider Ankara TKİspor’u 2-1 mağlup ederek altın değerinde üç puanı hanesine yazdırdı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 00:15
Sorgun altın buldu

 Sorgun ilçe stadında taraftarının da desteğini arkasına alarak çıktığı müsabakada Ankara TKİspor’u 2-1 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir avantaj yakaladı. Kendi sahasında bu sezon galibiyet sevinci yaşayamayan sarı siyahlı ekip mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada rakibini 2-1 yenerek iç sahada ilk galibiyet sevincini de yaşadı. Müsabakaya hızlı başlayan sarı siyahlı ekip ilk dakikalardan itibaren gol için Ankara TKİspor kalesine yüklendi. Müsabakanın ilk yarısında iki takım da istediği golleri bulamayınca ilk devreyi 0-0 tamamladılar. Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan sarı siyahlı ekip aradığı golü 56’ıncı dakikada buldu ve güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Golden sonra konuk ekip Ankara TKİspor beraberlik için kontra ataklar ile Sorgun Belediyespor kalesinde gol aramaya başladı. 76’ıncı dakikada skora eşitliği getiren Ankara TKİspor müsabakanın uzatma dakikalarında Serdar Kılıç’ın golüne engel olamayınca sahadan 2-1 mağlubiyet ile ayrıldı. Sorgun Belediyespor aldığı bu galibiyet ile puanını 14’e yükseltirken zirve yolunda önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. 

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