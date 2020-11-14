Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1291
ALTIN
466.079
DOLAR
7.6523
STERLİN
10.1274
EURO
9.0460

Sorgun Altekma’yı bekliyor

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor yarın Sorgun Spor Salon’unda saat 16.00’da Altekma takımını konuk edecek.

14 Kasım 2020 Cumartesi 00:45
Sorgun Altekma’yı bekliyor

Ligde bir türlü istikrarı yakalayamayan ve bir taraftan rakipleri ile bir taraftan da Covit-19 virüsü ile mücadele eden Sorgun Belediyespor, Altekma takımı ile oynayacağı müsabakayı kazanarak moral bulmak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligde Covit-19 virüsü nedeniyle bir türlü istikrarı yakalayamadıklarını söyledi. Tam her şey yoluna girdi kendimizi toparladık derken biran da Covit-19 virüsünün karşılarına çıktığını dile getiren Aksoy, ‘’Bir türlü üst üste müsabakalar oynayamadık. Rakiplerimizin bir çoğu hem Çarşamba hem Pazar günleri müsabakalar oynarken biz hafta da bir müsabaka yada haftada bile müsabaka oynayamadık. Bu da bizim maç performansımıza yansıdı. Her ne kadar antrenmanda açıkları gidermeye çalışsak ta maç performansı ve kondisyonu çok daha önemli. İnşallah bu kötü günlerimiz geride kalacak ve yarın Altekma takımı ile oynayacağımız müsabakada kendimize beyaz bir sayfa açık galibiyetler serisinin başlangıcını yapacağız’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Altekma’yı Bekliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TAKIMLARIMIZ GALiBiYET PEŞiNDE
TAKIMLARIMIZ GALiBiYET PEŞiNDE
Kızlar Oğuzeli karşısında
Kızlar Oğuzeli karşısında
Yozgatspor İstanbul yolcusu
Yozgatspor İstanbul yolcusu
Ali Güneş’ten mesaj var
Ali Güneş’ten mesaj var
YOZGAT SEYRETTi!
YOZGAT SEYRETTi!
Kızlar prova yaptı
Kızlar prova yaptı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim