Sorgun Altekma’yı bekliyor

Ligde bir türlü istikrarı yakalayamayan ve bir taraftan rakipleri ile bir taraftan da Covit-19 virüsü ile mücadele eden Sorgun Belediyespor, Altekma takımı ile oynayacağı müsabakayı kazanarak moral bulmak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligde Covit-19 virüsü nedeniyle bir türlü istikrarı yakalayamadıklarını söyledi. Tam her şey yoluna girdi kendimizi toparladık derken biran da Covit-19 virüsünün karşılarına çıktığını dile getiren Aksoy, ‘’Bir türlü üst üste müsabakalar oynayamadık. Rakiplerimizin bir çoğu hem Çarşamba hem Pazar günleri müsabakalar oynarken biz hafta da bir müsabaka yada haftada bile müsabaka oynayamadık. Bu da bizim maç performansımıza yansıdı. Her ne kadar antrenmanda açıkları gidermeye çalışsak ta maç performansı ve kondisyonu çok daha önemli. İnşallah bu kötü günlerimiz geride kalacak ve yarın Altekma takımı ile oynayacağımız müsabakada kendimize beyaz bir sayfa açık galibiyetler serisinin başlangıcını yapacağız’’ dedi.