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Sorgun Altekma’ya bileniyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor hafta sonu Altekma takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

20 Ocak 2022 Perşembe 00:50
Sorgun Altekma’ya bileniyor

Geçtiğimiz hafta sonu Bingöl Solhanspor ile oynaması gereken müsabaka Solhansporlu oyuncuların yapılan Covit19 testlerinin negatif çıkması nedeni ile müsabaka ertelenince geçtiğimiz haftayı dinlenerek geçiren sarı siyahlı ekip Pazartesi gününden itibaren hafta sonu Altekma ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligde iyi bir seri yakaladıklarını ve hafta sonu Altekma takımını da yenerek galibiyet serilerini devam ettirmek istediklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta Bingöl Solhanspor ile oynamaları gereken müsabakanın ertelendiğini hatırlatan Aksoy, ‘’Geçtiğimiz haftayı dinlenerek geçirdik. Bu hafta sonu ise konuk edeceğimiz Altekma takımını taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak yenmek istiyoruz’’ dedi. 

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