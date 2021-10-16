Sorgun Altekma deplasmanında

Ligde çıktığı ilk iki müsabakasını kazanarak namağlup olarak yoluna devam eden sarı siyahlı ekip İzmir’de Altekmaspor’u yenerek hem namağlupluk unvanını sürdürmek hem de galibiyet serisini devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Tokat Belediye Plevnespor’u 3-2 mağlup ederek lige galibiyet ile başlayan Sorgun Belediyespor, ikinci hafta müsabakasında ise Bingöl Solhanspor’u konuk etti. Güçlü rakibini de set vermeden 3-0 mağlup eden sarı siyahlılar ligde ikide iki yaparak puan cetvelinin 6’ıncı sarasına oturdu. Galatasaray, Ziraat Bankası gibi ligin güçlü ekiplerini puan cetvelinde altına alan sarı siyahlı ekip oynadığı oyun ile ve gösterdiği performans ile de göz dolduruyor. İzmir deplasmanına yakaladığı galibiyet serisinin morali ile çıkacak olan Sorgun Belediyespor, Altekmaspor’u deplasmanda yenerek puan cetvelinde de üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi amaçlıyor.