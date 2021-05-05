Sorgun Aksoy ile devem

İki sezon önce devre arasında sarı siyahlı ekip ile anlaşan ve geçen sezon takımın ligi 10’uncu sırada bitirmesini sağlayan Antrenör Bahadır Aksoy, yeniden Sorgun Belediyespor ile nikah tazeledi. Ligin son haftasına kadar Play-Off’ları kovalayan Aksoy gözetimindeki Sorgun Belediyespor, istediğini alamamıştı. Yeni sezonda hedefini Avrupa olarak belirleyen sarı siyahlı ekip Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde bu hedefine ulaşmak istiyor. Aksoy kariyerinde Aselsan, SGK, Polis Akademisi, Niksar Belediyespor, MSK Urfa, Torul Gençlikspor, İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevnespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor takımlarını çalıştırdı. Aselsan Volebolspor ile birinci Kümeden ikinci lige, oradan da Süper Lige çıkarma başarısı gösteren Bahadır Aksoy kariyerinde Süper Lig ikinciliği ve Türkiye Kupası başarısı da bulunuyor. Bahadır Aksoy ayrıca Tokat Belediye Plevnespor’u Efeler Ligi’ne yükseltirken, Türkiye Genç Milli Voleybol takımı ile de Balkan Gençler Şampiyonluğu yaşadı.