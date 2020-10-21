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Sorgun Afyon’u konuk ediyor

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor bugün saat 16.00’da Afyan Belediye Yüntaşspor ile Sorgun Spor Salon’unda karşı karşıya gelecek.

21 Ekim 2020 Çarşamba 00:32
Sorgun Afyon’u konuk ediyor

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde çalışmalarını tamamlayan sarı siyahlı ekip maç saatini beklemeye koyuldu. Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile taraftarlarını üzen Sorgun Belediyespor, bugün Afyon Belediye Yüntaşspor karşısında galip gelin kötü günleri geride bırakabilmenin hesaplarını yapıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, bugün oynacakları müsabakadan mutlak suretle galibiyet ile ayrılmaları gerektiğini söyledi. Ligde son haftalarda bir düşüş yaşadıklarını hatırlatan Aksoy, bu düşüşe bir dur demek ve yeni bir çıkış yakalayıp üst sıralarana tırmanmak için Afyon Belediye Yüntaşspor karşısında galip gelmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Bu müsabaka için iyi hazırlandıklarını ve güçlü rakiplerini yeneceklerine inandıklarının altını çizen Aksoy, tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu sözlerine ekledi.

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Sorgun Afyon’u Konuk Ediyor
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