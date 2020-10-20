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Sorgun Afyon’a yöneldi

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor hafta sonu mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Galatasaray deplasmanında umduğunu bulamazken, ara vermeden yarın konuk edeceği Afyon Belediye Yüntaş takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

20 Ekim 2020 Salı 00:52
Sorgun Afyon’a yöneldi

Galatasaray karşısında vasat bir oyun ortaya koyan sarı siyahlı ekip, güçlü rakibine 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. İstanbul dönüşü ara vermeden Afyon Belediye Yüntaş takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayan Sorgun Belediyespor güçlü rakibini yenerek çıkış yakalamak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Galatasaray ile oynadıkları müsabakanın artık geride kaldığını, yarın Afyon Belediye Yüntaş takımı ile oynayacakları müsabakaya yöneldiklerini söyledi. Afyon Belediye Yüntaş takımı karşısında galip gelmekten başka düşüncelerinin olmadığına vurgu yapan Aksoy, artık kötü gidişata bir dur demek istediklerini ifade etti. 

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Sorgun Afyon’a Yöneldi
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