Sorgun'a ikinci yabancı

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Hikmet Vural 1990 doğumlu ve 1 metre 90 santimetre boyundaki oyuncunun transferiyle takımın daha da güçlendiğini ve hedeflerinin Efeler Ligi olduğunu belirtti. Takımın 45-50 gündür antrenör Ümit Terzi ve yardımcısı Fikri Ağan nezaretinde aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Vural, "Takımımız, geçtiğimiz hafta Alanya’da Alanya Belediyespor ve Urfa'nın Haliliye Belediyespor takımları ile 3 hazırlık karşılaşması yaptı. Bu karşılaşmalarda eksiklerimizi gördük ve transferdeki yabancı hakkımızı da bu mevkide kullandık. Şimdi artık ne hocamızın, ne oyuncularımızın mazereti kalmadı. Bundan sonra söz sırası onlarda. Çıkacaklar aslanlar gibi mücadele edecek ve Sorgun’un adını Efeler Ligi'ne yazdıracaklar" dedi.