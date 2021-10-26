SORGUN'A CiM-BOM ENGELi

Ligin ilk üç haftalık bölümünde aldığı üst üste galibiyetler ile iyi bir seri yakalayan sarı siyahlı ekip bu galibiyet serisini Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyordu. Hafta sonu Sorgun’da karşılaştığı Galatasaray’a 3-1 mağlup olan Sorgun Belediyespor seriye devam edememenin üzüntüsünü yaşıyor. Sorun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Galatasaray karşısında iyi mücadele etmelerine karşılık istedikleri sonu alamadıklarını söyledi. Şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri karşısında galibiyet serilerinin bozulduğu için üzüldüklerini dile getiren Aksoy, ‘’Artık Galatasaray ile oynadığımız müsabaka geride kaldı. Bu müsabakayı unutup yarın deplasmanda Ziraat Bankası ile oynayacağımız müsabakaya yönelmemiz gerekiyor. Galatasaray karşısında takımımız gerçekten çok iyi mücadele etti. Ancak istediğimiz sonucu bir türlü alamadık, namağlup olarak yolumuza devam etmek istiyorduk ama olmadı. Şimdi yarın deplasmanda Ziraat Bankası ile oynayacağımız müsabakaya yöneldik ve Ziraat Bankasını deplasmanda yenerek yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz. Pazar gününden sonra oyuncularıma izin vermedim ve dün Ziraat Bankası ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık’’ dedi.