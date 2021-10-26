Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

SORGUN'A CiM-BOM ENGELi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyet ile hem galibiyet serisini bozdu hem de namağlupluk unvanını kaybetti.

26 Ekim 2021 Salı 00:21
SORGUN'A CiM-BOM ENGELi

 Ligin ilk üç haftalık bölümünde aldığı üst üste galibiyetler ile iyi bir seri yakalayan sarı siyahlı ekip bu galibiyet serisini Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyordu. Hafta sonu Sorgun’da karşılaştığı Galatasaray’a 3-1 mağlup olan Sorgun Belediyespor seriye devam edememenin üzüntüsünü yaşıyor. Sorun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Galatasaray karşısında iyi mücadele etmelerine karşılık istedikleri sonu alamadıklarını söyledi. Şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri karşısında galibiyet serilerinin bozulduğu için üzüldüklerini dile getiren Aksoy, ‘’Artık Galatasaray ile oynadığımız müsabaka geride kaldı. Bu müsabakayı unutup yarın deplasmanda Ziraat Bankası ile oynayacağımız müsabakaya yönelmemiz gerekiyor. Galatasaray karşısında takımımız gerçekten çok iyi mücadele etti. Ancak istediğimiz sonucu bir türlü alamadık, namağlup olarak yolumuza devam etmek istiyorduk ama olmadı. Şimdi yarın deplasmanda Ziraat Bankası ile oynayacağımız müsabakaya yöneldik ve Ziraat Bankasını deplasmanda yenerek yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz. Pazar gününden sonra oyuncularıma izin vermedim ve dün Ziraat Bankası ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
SORGUNA CiM-BOM ENGELiYozgatIlerigazetesiSalıHaberVoleybolAXASigortaEfelerLigiSorgunBelediyesporMağlubiyetGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Umduğumuzu Bulamadık!
Umduğumuzu Bulamadık!
Kızlar üzgün
Kızlar üzgün
Sorgun Osmancık’a bileniyor
Sorgun Osmancık’a bileniyor
Yozgatspor Ankara’ya hazırlanıyor
Yozgatspor Ankara’ya hazırlanıyor
Kızlar deplasmanda mağlup
Kızlar deplasmanda mağlup
Tinel 1’inci aşamayı tamamladı
Tinel 1’inci aşamayı tamamladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim