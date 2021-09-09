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Sorgun 4’üncü hafta Galatasaray’ı konuk edecek

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor 10 Ekim tarihinde başlayıp 19 Aralık tarihinde sona erecek olan ligin ilk yarısında Galatasaray ile 24 Ekim tarihinde Sorgun’da karşı karşıya gelirken, Fenerbançe ile ise 28 Kasım tarihinde İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

09 Eylül 2021 Perşembe 00:02
Sorgun 4’üncü hafta Galatasaray’ı konuk edecek

Daha önce ligin ilk haftasında oynayacağı müsabakası belli olan Sorgun Belediyespor’un ligin ilk devresinde oynayacağı müsabakalar da belli oldu. Afyon Belediyespor, Yüntaş, Halkbank, Spor Toto, Ziraat Bankkart, Solhanspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray, Altekma, Arkasspor, Yeni Kızıltepespor, Cizre Belediyespor, Tokat Belediye Plevnespor takımları ile mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor’un ilk yarı fikstürü ise şu şekilde; 10 Ekim Tokat Belediye Plevne - Sorgun Belediyespor, 13 Ekim Sorgun Belediyespor – Solhanspor, 17 Ekim Altekma - Sorgun Belediyespor, 24 Ekim Sorgun Belediyespor Galatasaray, 27 Ekim Ziraat Bankkart - Sorgun Belediyespor, 31 Ekim Sorgun Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor, 7 Kasım Yeni Kızıltepespor - Sorgun Belediyespor, 14 Kasım Sorgun Belediyespor - Spor Toto, 
21 Kasım Sorgun Belediyespor – Arkasspor, 28 Kasım Fenerbahçe HDI Sigorta - Sorgun Belediyespor, 5 Aralık Sorgun Belediyespor – Halkbank, 12 Aralık Cizre Belediyespor - Sorgun Belediyespor, 19 Aralık Sorgun Belediyespor - Afyon Belediye Yüntaş

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Sorgun 4’üncü Hafta Galatasaray’ı Konuk Edecek
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