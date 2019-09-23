Sorgun 3 puanla başladı

Sarı siyahlı ekip oyunu iyi başladı. Rakibine üstünlüğünü ilk dakikalardan itibaren kabul ettiren Sorgun Belediyespor, taraftar desteğini de arkasına alarak, rakibi kendi yarı alanına adeta hapsetti. Gelişan atakta sarı siyahlı ekibin bu sezon Kayseri'den renklerine dahil ettiği Ertuğlur Yalman, topu ağlarla buluşturdu. 24'üncü dakikada 1-0 öne geçen sarı siyahlı ekip, rakibinin üzerine gitmeye devam etti. Ancak, yakaladığı pozisyonlarda topu ağlarla buluşturmakta zorlanınca ilk 45 dakika 1-0 Sorgun Belediyespor'un üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda da üstün olan taraf Sorgun Belediyespor'du. Sarı siyahlı ekip, skora artırabilmek için rakip kaleyi sürekli yokladı. Ancak istediği gole 70'inci dakikada ulaşabildi. Bu dakikada gelişen atakta Sorgun belediyespor'un tecrübeli ismi Serdar, gelişen atakta rakip defansı geçip, topu ağlarla buluşturdu. Skoru 2-0'a taşıyan Sorgun Belediyespor, rahatladı. Bu dakikadan sonra daha rahat bir oyun sergileyen sarı siyahlı ekip, üçünçü gole yaklaştı ama bir türlü atamadı ve maç 2-0 tamamlandı.