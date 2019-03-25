Sorgun 3. Lige göz kırptı

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'unda oynanan karşılaşma oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Maçın ilk periyotlarında rakibine üstünlüğünü kabil ettiren Sorgun Engelliler Basketbol takımı, son periyoda 50-38 önde girdi. Sorgun ekibi son periyodda adeta durakladı. Rakip ataklarıyla aradaki farkı kapattı. Alınan mola sonrasında fark 5'e indiğinde Sorgun ekibi yeniden toparlanıp, rakibi karşısında oyun üstünlüğünü eline geçirdi. Attığı basketlerle rakibinin gardını düşeren Sorgun Engelliler Basketbol takımı sahadan 54-45 igalibiyetle ayrılarak, 3'üncü Lige terfi Play-Off elemelerine katılma hakkını elde etti. Sorgun Engelliler Basketbol takımı, eksik kadro ile gittiği Malayta deplasmanında uzatma dakikalarında yenilince, Çarşamba BESk takımı play-off şansı için umutlandı. Her iki takımında galibiyet için sahadaya çıkıp mücadele ettiği sahadan galibiyetle ayrılan Sorgun temsilcisi, şampiyon olmuş gibi sevindi. Sorgun Engelliler Basketbol takımı play-off elemelerine kalabilme sevincini taraftarlarıyla birlikte yaşadı. Sahaya inen bir grup taraftar halaylar çekip, oyunlar oynayarak, başarıyı kutladı. Basketçiler ve yöneticileri de taraftarların sevincine katılıp, birlikte oynayarak, hedefe ulaşmanın sevincini yaşadı.