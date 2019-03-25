Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99835
ALTIN
243.334
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.5844
EURO
6.4830

Sorgun 3. Lige göz kırptı

TEKERLEKLİ Sandalde Bölgesel Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Engelliler Basketbol takımı, Çarşamba BESK takımını 50-45 yenerek, üçüncü lig kapısına dayandı.

Sorgun 3. Lige göz kırptı

TEKERLEKLİ Sandalde Bölgesel Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Engelliler Basketbol takımı, Çarşamba BESK takımını 50-45 yenerek, üçüncü lig kapısına dayandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:00
4 Okunma
Sorgun 3. Lige göz kırptı

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'unda oynanan karşılaşma oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Maçın ilk periyotlarında rakibine üstünlüğünü kabil ettiren Sorgun Engelliler Basketbol takımı, son periyoda 50-38 önde girdi. Sorgun ekibi son periyodda adeta durakladı. Rakip ataklarıyla aradaki farkı kapattı. Alınan mola sonrasında fark 5'e indiğinde Sorgun ekibi yeniden toparlanıp, rakibi karşısında oyun üstünlüğünü eline geçirdi. Attığı basketlerle rakibinin gardını düşeren Sorgun Engelliler Basketbol takımı sahadan 54-45 igalibiyetle ayrılarak, 3'üncü Lige terfi Play-Off elemelerine katılma hakkını elde etti. Sorgun Engelliler Basketbol takımı, eksik kadro ile gittiği Malayta deplasmanında uzatma dakikalarında yenilince, Çarşamba BESk takımı play-off şansı için umutlandı. Her iki takımında galibiyet için sahadaya çıkıp mücadele ettiği sahadan galibiyetle ayrılan Sorgun temsilcisi, şampiyon olmuş gibi sevindi. Sorgun Engelliler Basketbol takımı play-off elemelerine kalabilme sevincini taraftarlarıyla birlikte yaşadı. Sahaya inen bir grup taraftar halaylar çekip, oyunlar oynayarak, başarıyı kutladı. Basketçiler ve yöneticileri de taraftarların sevincine katılıp, birlikte oynayarak, hedefe ulaşmanın sevincini yaşadı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
3 TAKIM AYNI SAHADA
3 TAKIM AYNI SAHADA
TRİBÜNLERİ SELAMLADILAR
TRİBÜNLERİ SELAMLADILAR
KIZLAR AYAKTA ALKIŞLANDI
KIZLAR AYAKTA ALKIŞLANDI
Hakemi Geçemedik
Hakemi Geçemedik
SORGUN ŞAMPiYON GiBi
SORGUN ŞAMPiYON GiBi
Sorgun set vermedi
Sorgun set vermedi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim