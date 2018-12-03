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Sorgun 3-0 yendi

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubunda ligin ilk yarısı tamamlanırken, B grubunda ise haftaya ilk yarı perdesi kapanacak.

Sorgun 3-0 yendi

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubunda ligin ilk yarısı tamamlanırken, B grubunda ise haftaya ilk yarı perdesi kapanacak.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Sorgun 3-0 yendi

A Grubunda Sorgun Belediyespor Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u 7-0 mağlup ederek ilk yarı lider olarak tamamladı. En yakın takipçisi Sorgun Gençlikspor ligden çekilen Yemenoğlu Bozokspor’u 3-0 hükmen mağlup ederek ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladı. İlk iki sıraya kalma mücadelesi veren Boğazlıyan Şekerspor, konuk ettiği Çekerek Belediyespor ile 0-0 berabere kalırken, Akdağmadenispor ise Şefaatlispor ile 4-4 berabere kaldı. B Grubunda ise ligin ilk yarısının bitimine bir hafta kala lider Tuzkayaspor Boğazlıyan Sağlıkspor’u 6-0 mağlup ederken, en yakın takipçisi İl Özel İdarespor Çayıralan Esnafspor’u deplasmanda 2-0 yendi. Yerköyspor konuk ettiği Sarıkaya Belediyespor’a 2-0 mağlup olurken, Paşaköy Gençlikspor Çiğdemlispor’u 2-1 yendi. 

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