Sorgun 2’de 2 yaptı

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Hepimiz Şampiyonuz Geleneksel 66 U13 Minikler Futbol Şenliği’ne katılan Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor’un U13 futbol takımı gösterdiği performans ve aldığı galibiyetler ile geçek için umut verdi. Sorgun Belediyespor Altyapı Antrenörü Memiş Keskin, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafında bu sene ilk defa düzenlenen futbol şenliğine Sorgun Belediyespor olarak katıldıklarını söyledi. Şenlik kapsamında iki müsabaka oynadıklarının altını çizen Keskin, ‘’Minik sporcularım çıktıkları iki müsabakanın ikisini de çok rahat bir şekilde kazanmayı bildiler. Ben bütün oyuncularımı göstermiş oldukları bu başarılı performanstan dolayı kutluyorum. Hepsi pırıl pırıl, gelecek vadeden genç yetenekler. Takımımızda bulunan minik oyuncularımızın bir çoğu ileride Türk Futboluna hizmet edeceklerdir’’ dedi.

Keskin, turnuva sonrasında kupalarını Yozgat Valisi Ziya Polat’ın elinden aldıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

