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SORGED Harekette

Sorgun Gençlik Derneği ‘Hareketteyiz’ sloganı ile başlattıkları sportif faaliyetlerini sürdürüyorlar.

08 Temmuz 2021 Perşembe 00:57
SORGED Harekette

Kısa adı SORGED olan Sorgun Gençlik Derneği tarafından gençlere yönelik hareketteyiz sloganı ile başlatılan sportif faaliyetler kapsamında Sorgun Spor Salon’unda Voleybol müsabakası yaptılar. Müsabaka öncesinde Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer’i ziyaret eden Sorgun Gençlik Derneği üyesi gençler daha sonra Spor Salon’una geçerek kendi aralarında voleybol müsabakası oynadılar. Sorgun Gençlik Derneği yetkilileri Hareketteyiz sloganıyla başlattıkları sportif faaliyetlere Sorgun Spor Salon’unda Voleybol maçı yaparak başladıklarını söylediler. Sorgun Gençlik Derneği yetkilileri, kendilerine bu konuda destek veren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer'e ve Spor Uzmanı Burak Kılınç'a teşekkür ettiler.

Anahtar Kelimeler:
SORGED Harekette
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