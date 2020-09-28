SONUNU GETiREMEDiK

MİSLİ.COM 3'üncü Ligi 2'üncü Grupta mücadele veren Yozgatspor, sahasında oynadığı ilk maçında umduğunu bulamadı. Covit-19 salgını tedbirleri kapsamında diğer tüm karşılaşmalarda olduğu gibi Yozgat'ta da karşılaşmalar seyircisiz oynandı. Bazı taraftarlar Bozok Stadı yakınında bulunan bir inşaattan maçı izlemek istedi. Ancak, inşaatta tehlike yaratabileceği gerekçesiyle polis tarafından taraftarlar inşaattan indirildi. Bazı taraftarlar ise, evlerinin balkonlarından cep telefonları ile çekimler yapıp paylaşımlarda bulundu. Kırmızı siyahlılar maça iyi bir başlangıç yaptı. 7'inci dakikada bulduğu golle sevinen Yozgatspor, bu sevincini ancak 3 dakika yaşayabildi. 10'uncu dakikada rakip takım golü buldu. 1-1'lik skorun ardından rakip kendi kalesi önüne adeta etten duvar örüp, uzun toplarla skoru değiştirmeye çalıştı. Yozgatspor'da ise genel bir kondisyon yetersizliği gözlemlendi. Takım kaptanı Burak Altınay, kontrataklarda rakibin geçmesine izin vermeyen isim oldu. Ancak duran toplar ve kaleci Göksal Özkara'nın hatalı çıkışları skoru belirledi.

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Yomraspor müsabakasında umduğunu bulamadı. Müsabakaya hızlı ve etkili başlayan kırmızı siyahlı ekip ilk dakikalardan itibaren rakip kalede gol aramaya çalıştı. Aradığı golü 7’inci dakikada Oğuzhan ile bulan kırmızı siyahlı ekip gol sevincini sadece 3 dakika yaşayabildi. 10’uncu dakikada kalesinde gördüğü gol ile yıkılan kırmızı siyahlı ekibin gol çabaları sonuçsuz kaldı ve ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı. İkinci yarıda vasat bir oyun ortaya koyan Yozgatspor Yomraspor’u 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. 3. dakikada gelişen Yozgatspor atağında Fırat kendi yarı alanından aldığı topla Yomraspor ceza yayına kadar girdi ara pasında topla buluşan Çağrı’nın sert şutu kalecide kaldı. 7. dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest vuruşu Ali Kaan kullandı. Yomraspor ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Semih Oğuz’un kafa şutu filelerle buluştu: 1-0 10. dakikada Yomraspor’un kazandığı serbest vuruşta Erhan’ın Yozgatspor ceza sahasına gönderdiği topa kafayla dokunan Abdulkadir’in şutu filelerle buluştu: 1-1. 20. dakikada Ali Kaan’ın kornerden ceza sahasına gönderdiği top Yomraspor defansından döndü, dönen topa Çağrı sert vurdu kaleci güçlükle kornere çeldi. 28. dakikada Yomraspor kendi ceza sahasından çıkmak isterken, Arif ile pres yapan kırmızı siyahlı ekip topu kaptı, topla ceza sahasına giren Arif, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu top kaleciye çarparak kornere çıktı. Korner atışını Arif kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği top defanstan döndü, dönen topa Semih Oğuz voleyle vurdu meşin yuvarlak kalecide kaldı. 31. dakikada Arif’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci güçlükle kornere çeldi. Korner atışın Arif kullandı ceza sahasına gönderdiği topa yine Semih Oğuz dokundu top kalecide kaldı. Müsabakanın ilk yarısında başka gol olmayınca iki takımda soyunma odasına 1-1’lik skor ile gitti. İkinci yarıda Yozgatspor oyundan düşünce Yomraspor, biraz daha atak gözüktü. 73. dakikada Yozgatspor kontra atağa kalkerken Ali Kaan Şahbaz orta sahada topu Yomrasporlu oyunculara kaptırdı. Topu kapan Yomraspor hızlı bir şekilde atağa çıktı. Yozgatspor ceza sahasına gönderilen topa kaleci Göksal çıkıp çıkmamakta tereddüt edince Mert Miraç Altıntaş topla buluştu kaleci Göksal ile karşı karşıya kalan Mert Miraç Altıntaş sert vurdu top filelerle buluştu 1-2 78. dakikada gelişen Yomraspor kontra atağında Yozgatspor defansını 4’e bir yakaladı. Ver kaçlar ile Yozgatspor caza alanına kadar giren Yomraspor oyuncularından Mert Miraç topu arkadaşına vermek yerine kendi şut çekmeyi deneyince takımını mutlak golden etti. 82. dakikada Yozgatspor defansının arkasına atılan topla buluşan Mert Miraç 3’e 1 yakaladıkları pozisyonda pas vermek yerine şut çekince takımını mutlak bir golden daha etti. Müsabakada başka gol olmayınca konuk ekip Yomraspor sahadan 2-1’lik galibiyet ile ayrıldı. Yomraspor aldığı bu galibiyet ile puanını 4’e yükseltirken kırmızı siyahlı ekip ise 1 puanda kaldı.