SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ

Pazar günü deplasmanda Osmancık Belediyespor ile karşı karşıya gelen ve güçlü rakibi karşısında müsabakanın ilk devresini 1-0 önde tamamlayan kırmızı siyahlı ekip müsabakanın ikinci yarısında iki dakikada kalesinde gördüğü iki golle yıkılmıştı. Müsabaka sonrasında oyuncularına bir günlük izin veren Polat Özkan, ligde sonuna kadar savaşacaklarını söyledi. Osmancık Belediyespor ile oynadıkları müsabakayı kazanabileceklerini ancak şansız bir şekilde iki golü kalelerinde görünce yıkıldıklarını dile getiren Özkan, ‘’Kalan iki müsabakamızı da kazanacağız ve rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Bu ligde bütün takımlar birbirlerini yenebilecek durumdalar. Bu nedenle de üstümüzde olan takımların puan kaybedeceklerini düşünüyorum. Buradaki 25 kardeşimle kimsenin inanmadığı beklemediği bir heyecan yaşattık şehrimize, her oyuncum bir birinden kaliteli insan ve karakterde. Bazıları İçin lig bitmiş olabilir, bizim için bitmedi ve son güne kadar savaşacağız. Başkanım Kazım Arslan’a, Başkanım Mehmet Yemenoğlu’na, değerli yöneticilerimiz Hacı Kartal, Necati Kırlı, Mustafa Yılmaz, Ahmet Başol, Eyüp Çoşkun ve ismini yazamadığım herkese ve büyük gerçek Yozgatspor taraftarına sonsuz saygılarımı sunuyorum. Son saniyeye kadar savaşmaya devam’’ dedi.