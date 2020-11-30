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SONUÇ AYNI

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Ağrı 1970spor deplasmanında da umduğunu bulamadı 1-0.

30 Kasım 2020 Pazartesi 00:01
SONUÇ AYNI

Ligin dibine demir atan ve üst üste aldığı mağlubiyetler ve kötü oyunu nedeniyle eleştirilerin hedefi olan kırmızı siyahlı ekip Ağrı deplasmanında da puan kaybetmeye devam etti. Puan cetvelinde son sırada bulunan kırmızı siyahlı ekip, kötü gidişatına dur demek ve moral bulmak için Ağrı 1970spor deplasmanına çıktı. Güçlü rakibi karşısında 19’uncu dakikada Muhammed Furkan Özhan’ın attığı golle 1-0 geriye düşen Yozgatspor, bu dakikadan sonra skoru eşitleme çabaları başarısız oldu. 76’ıncı dakikada rakip 10 kişi kalmasına rağmen istediği oyunu sahaya yansıtamayan Yozgatspor sahadan 1-0 mağlup ayrılarak düşüşünü sürdürdü. Yozgatspor Göksal Özkara, Ziya İstek, Semih Oğuz, Burak Altunay, Fatih Emircan, Yiğitalp Kırcalı, Hamdi Tayfun Yılmaz, Seyit Ali Altın, Arif Bostancı, Boğtan Kızıltan, Ahmet Güney ilk 11’i ile sahaya çıktı. Ev sahibi Ağrı 1970spor ise, Burak Kapan, Emrah Çalışlar, Saffet Gurur Yazar, Ferat Yaşar, Cuma Ali Üzüm, Can Morgül, Muhammed Şükrü Arslan, Devran Çamurdaş,  Emrah Tacir, Önder Selimoğlu, Muhammed Furkan Özhan 11’i ile sahaya çıktı. Yozgatspor’da 46’ıncı dakikada Seyit Ali Altın’ın yerine Berkay Karpuz, Boğatan Kızıltan’ın yerine Beytullah Ersoy, Ziya İstek’in yerine ise Uğurcan Gülay, 74’üncü dakikada ise Ahmet Güney’in yerine Alaz Gökalp Süme oyuna dahil oldu. Ev sahibi Ağrı 1970spor’da ise 36’ıncı dakikada Can Morgül’ün yerine Mert Yıldırı, 46’ıncı dakikada Devran Çamurdaş’ın yerine Hamdi Dereli, 77’inci dakikada Muhammed Furkan Özhan’ın yerine Cengizhan Bayrak, 84’üncü dakikada ise Muhammed Arslan’ın yerine Seyit Gazanfer oyuna dahil oldu. Yozgatspor’da 65’inci dakikada Yiğitalp Kırcalı sarı kart görürken ev sahibi Ağrı 1970spor’da ise 3 0 ve 76’ıncı dakikalarda Cuma Ali Üzüm, 77’inci dakikada Emrah Tacir sarı kart görürken, Cuma Ali Üzüm 76’ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 19’uncu dakikada Muhammed Furkan Özhan attı. Ağrı 1970spor aldığı bu galibiyet ile puanını 16’ya yükseltirken, puan cetvelinde de 5’ici sıraya yükseldi. Yozgatspor ise 7 puan ile son sırada yer aldı. Kırmızı siyahlıların deplasmanda aldığı yenilgi sonrasında şehre dönüş yaptı. Yönetim kurulunun toplanarak, kötü gidişata son noktayı koyabilmek için alınması gereken tedbirleri masaya yatıracağı öğrenildi.

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