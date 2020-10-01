Sönmez üzgün

Başarılı Antrenör kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Nasip Değilmiş. 2019-2020 Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde Divanlı Gençlerbirliği takımının teknik sorumlusu olarak sezonun ilk maç konuşması ve sonrasında 20 lig maçı 3 hazırlık maçını 0 yenilgi ve sadece 4 Lig 1 hazırlık maçındaki beraberlik 18 Galibiyet ile bu sezon ligi yenilgi görmeden bitiren tek takımı olduk. Maalesef Pandemiye yenildik ve lig yarıda kaldı. 2. sırada olduğumuz için bir üst lige çıkamadık. Sezon bizim için bitmiş değildi ama yapacakta bir şey yok artık. Yozgat Spor Tarihine geçenler arasında olan takımımla gurur duyuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Değerli kulüp başkanım abim her zaman elinden gelenin fazlasını yapan Lütfi Kara abime Play-Off sürecinde aramıza katılan Yöneticim Turan Laçin abime ve değerli kaptanlarım Mustafa Yarar, Sinan Kısacık, Mustafa Uyar takım arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Yozgat’ımızı Bölgesel Ligde temsil edecek olan Sorgun Belediyespor ve Çayıralan Esnafspora başarılar dilerim. Son 6 senede 5 şampiyonluk yaşamışken son sene maalesef kupasız kalmakta kötü bir durum oldu. Allah her şeyin hayırlısını versin. Bu arada 2 oyuncum 3. Lig takımıyla 3 oyuncumda Bal ligi takımlarıyla anlaşmaktadır’’ dedi.