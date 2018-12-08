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Sonbahardan, Kışa geçişin renkleri

YOZGAT, gece başlayan kar yağışının ardından güne beyaz örtü ile uyandı.

Sonbahardan, Kışa geçişin renkleri

YOZGAT, gece başlayan kar yağışının ardından güne beyaz örtü ile uyandı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Sonbahardan, Kışa geçişin renkleri

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, sonbaharın gidişini geciktirdi. Gece başlayan kar yağışı, sabahın ilk saatlerinde doğayı gelinlik gibi süsledi. Beyaz örtünün kapattığı sonbahardan kalma, henüz tam solmamış çiçekler, kardelen gibi boyunlarını karın altından çıkartmaya çalışırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Kar yağışının güzellikleri kadar olumsuz etkileri de var. Kar yağışıyla birlikte özellikle kuşlar, karınlarını doyurabilmek için toplu hareket etmek durumunda kalırken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, ellerinde çek çeklerlerle sokağa fırlayıp, yaya kaldırımlarda biriken karları temizlemeye çalıştı.

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