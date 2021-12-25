SONA GELiNDi

Yozgat’ı futbolda temsil eden takımlarımız bu hafta ligin ilk yarısının son müsabakalarına çıkarken, Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ligdeki ilk müsabakasına çıkacak. Spor Toto Bölgesel Amatör Lige 5’inci Bölge 3’üncü gurupta mücadele eden Yozgatspor yarın Mucur Yabanlıspor ile Bozok Stadı dış sahasında karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta lider Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında beklemediği bir mağlubiyet alarak zirve yarışında ağır bir yara alan kırmızı siyahlı ekip Mucur Yabanlıspor’u taraftarının da desteğini arkasına alarak yenip ligin ilk devresini hem galibiyet ile tamamlamak hem de zirve yarışından tamamen kopmamak istiyor. Yozgatspor ile aynı gurupta yer alan Çayıralan Esnafspor ise yarın Çayıralan İlçe Stadında Ankara DSİspor’u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Mucur Yabanlıspor ile oynaması gereken müsabaka olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen Çayıralan Esnafspor haftayı dinlenerek geçirmesinin de avantajını kullanarak güçlü rakibini Çayıralan’dan eli boş göndermek istiyor. Yarın önce Ankara DSİspor’u yenmek isteyen Çayıralan Esnafspor daha sonra da erteleme müsabakasında Mucur Yabanlıspor’u mağlup ederek zirve yarışına tekrar dahil olabilmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan geçtiğimiz haftayı lider Ankara TKİspor’u yenerek kapatan ve rakibini koltuğundan eden Sorgun Belediyespor ise devre arasına erken girdi. Geçtiğimiz hafta sonu Ankara TKİspor’u yenerek kapatan Sorgun Belediyespor bu haftayı maç yapmadan bay geçirince devre arasına da erken girmiş oldu. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligin’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımı da geçtiğimiz hafta ligin ilk yarısın son müsabakasına çıktı ve devre arasına girdi. Hentbol Erkekler Birinci Ligi D Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı bugün Adana deplasmanında Sarıçam Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta ligdeki ilk müsabakasına çıkan Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı Gaziantep Hentbolspor’u 17 sayı farkla mağlup ederek ligin ilk haftasında zirveye kurulmayı başarmıştı. Zirvedeki yerini korumak isteyen Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı bugün deplasmanda Sarıçam Belediyespor’u yenmek istiyor. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ise bugün Mersin deplasmanına çıkacak. Ligdeki ilk müsabakasını deplasmanda oynayacak olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü mersin temsilcisi karşısında galibiyet alarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Hedefini İkinci Lig olarak belirleyen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon yaptıkları hataları yapmadan iyi bir sezon geçirmeyi amaçlıyor.