SON VURUŞU YAPAMADILAR

Gülcü rakibi ile 0-0 berabere kalan kırmızı siyahlı ekip puanını 11’e yükseltti. Müsabakaya hızlı ve iyi başlayan taraf konuk ekip Darıca Gençlerbirliği takımı oldu. İki tane yüz yüz gol pozisyonu yakalayan Darıca Gençlerbirliği kırmızı siyahlı ekibin genç kalecisi Bilal’i geçemedi. Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakada iki takımda kendi yarı alanında top çevirerek kontra ataklar ile gol aramaya çalıştılar. 6’ıncı dakikada gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında sol kanattan ceza sahasına gönderilen topa iyi yükselen Baha’nın kafa şutunu kaleci Bilal son onda gol çizgisi üzerinde kontrol etti. 9’uncu dakikada gelişen Darıca Gençlerbirliği kontra atağında Selman’ın ceza sahası dışından sert şutunu Yozgatspor kalecisi Bilal bloke etti. 45’inci dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında Ali Kaan’ın ceza sahası dışından sert şutunu Darıca Gençlerbirliği kalecisi güçlükle kornere çeldi. Korner atışını kullanan Ali Kaan’ı ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Semih Oğuz’un kafa şutu üsten az farkla auta çıktı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0’lık skor ile tamamlandı. Pozisyon üretmekte zorlanan iki takım ikinci yarıda da kalelerde tehlike yaratamadı. 61’inci dakikada Ali Kaan kornerden ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Semih Oğuz’un kafa şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi. Müsabakada gol sesi çıkmayınca iki takımda puanları 0-0’lık skor ile paylaştı. Yozgatspor aldığı bu bir puan ile puanını 11’e yükseltirken, konuk ekip Darıca Gençlerbirliği ise puanını 20’ye yükseltti. Yozgatspor, Bilal Karataş, Semih Oğuz, Ziya İstek, Uğurcan Gülay, Yiğitalp Kırcalı, Hamdi Tayfun Yılmaz, Ali Kaan Şahanbaz, Çağrı Tekin, Beytullah Ersoy, Selim Öztürk, Arif Bostancı ilk 11’i ile oyuna başladı. Konuk ekip Darıca Gençlerbirliği ise Ali Alper Doğan, Baha Kısacık, Berat Eyüpoğlu, Selman Sevinç, Erdem Dikbasan, Furkan Akın, Metin Güler, Yusuf Bildik, Hüseyin Seylığlı, Fahrettin Bıyıklı, Nebi Tiryakioğlu ilk 11’i ile sahaya çıktı. Yozgatspor’da 69’uncu dakikada Selim Öztürk’ün yerine Berkay Baran Karpuz, 80’inci dakikada Beytullah Ersoy’un yerine Ahmet Güney ve 89’uncu dakikada Hamdi Tayfun Yılmaz’ın yerine İsmail Dinçer oyuna dahil oldu. Darıca Gençlerbirliği’nde ise 63’üncü dakikada Furkan Akın’ın yerine İbrahim Çağrı, Selman Sevinç’in yerine Onuray Köse, 78’inci dakikada Baha Kısacak’ın yerine Ahmet Kutluer, Nebi Tiryakioğlu’nun yerine Atakan Aybastı ve 87’inci dakikada Berat Eyüpoğlu’nun yerine Alperen Can oyuna dahil oldu. Yozgatspor’da 57’inci dakikada Ziya İsten sarı kart görürken, Darıca Gençlerbirliği takımında ise 45+2’inci dakikada Hüseyin Seylığlı, 71’inci dakikada ise Yusuf Bildik sarı kart gördü.