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SON TANGO YARIN!

MİSLİ.COM 3'üncü Ligi 2'inci grupta mücadele veren ve son oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Yozgatspor, 3'üncü ligdeki son karşılaşmasını yarın deplasmanda oynayacak.

30 Nisan 2021 Cuma 00:52
SON TANGO YARIN!

Üçüncü ligden düştükten 5 sezon sonra önceki sezon yeniden lige yükselen kırmızı siyahlılar, ligdeki ikinci sezonunda ortaya koyduğu kötü performansı ile yeniden Bölgesel Amatör Lige düştü. Ligin ilk yarısında 2 galibiyet, 6 beraberlik alan Yozgatspor, ligin ikinci yarısında ise bir beraberlik aldı, küme düşmesinin kesinlik kazanmasının ardından da oynadığı son iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Yozgatspor, üçüncü ligdeki son karşılaşmasını yarın Karaman Belediyespor ile deplasmanda oynayacak. Ligin son haftasında yapacağı maç için hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlılar bugün maçın oynanacağı Karaman'a hareket edecek. Kırmızı siyahlı ekibin futbolcuları, maç sonrasında Yozgat'a dönmeden Karaman'dan memleketlerine hareket edecekler.  Yozgatspor, üçüncü ligdeki son maçının ardından beklemeye başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun liglerle ilgili alacağı karara bağlı olarak yeni sezon için hazırlık çalışmalarına başlanılacak. Edinilen bilgilere göre, Türkiye Liglerindeki tüm karşılaşmaların tamamlanmasının ardından Futbol Federasyonu liglerle ilgili kararını netleştirecek. Covid19 salgınının devam etmesi halinde Bölgesel Amatör Ligi müsabakalarının oynanmama ihtimali de bulunuyor. Bu durumda, Üçüncü ligde küme düşmenin de gündeme gelebileceği konuşuluyor.

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SON TANGO YARIN!
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