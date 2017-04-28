Bu müsabakada güçlü rakibini yenmeyi hedefleyen Yozgat Bozokspor, rakibinde puan alması durumunda kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Amasya Taşova YİBO’nun Merzifon Belediye Hentbolspor’a, Bursa Nilüfer Belediyespor’un ise Antalyaspor’a yenilmesini bekleyecek.

Ligin son haftasında kritik bir müsabakaya çıkacak olan Yozgat Bozokspor, ligde ikinci sırada bulunan Beykoz Belediyespor maçı hazırlıklarını bu gün Yozgat’ta yapacağı antrenman ile tamamlayıp kampa girecek. Müsabakaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak olan Yozgat Bozokspor, güçlü rakibini yenmesi veya berabere kalması durumunda kümede kalma mücadelesi veren diğer takımların puan kaybetmesini bekleyecek. Aksi bir durumda küme düşecek olan Yozgat Bozokspor’da kötü senaryoya yer verilmiyor.

Yozgat kulüp başkanı Cenker Doğan, ligin son haftasına gelmelerine karşılık sezonun en önemli ve bir o kadar da zor maçına çıkacaklarını söyledi. Bu zor müsabakadan galibiyet ile veya en kötü beraberlikle ayrılmak zorunda olduklarını dile getiren Doğan, ‘’Ligin en güçlü ekiplerinden biri olan Beykoz Belediyespor karşısında çok zor bir müsabaka oynayacağız. Güçlü rakibimiz karşısında puan yada puanlar almamız yetmiyor, bizim gibi kümede kalma mücadelesi veren diğer takımlarında puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Ligin son haftasında kritik bir virajdayız ve umarım her şey bizim istediğimiz şekilde olur. Biz son hafta kötü senaryoyu aklımıza bile getirmek istemiyoruz. İnşallah kötü şeyler yaşamayız’’ dedi.

Erkekler Süper Ligi’nde düşme hattında 4 takım bulunuyor. Temsilcimiz Yozgat Bozokspor’un yanı sıra Maliye Piyango, Bursa Nilüfer Belediyespor ve Taşova YİBO son haftada ligde kalma mücadelesi içerisinde olacak. Maliye Piyango haftayı Beşiktaş Mogaz deplasmanında geçirecek. Bursa Nilüfer Belediyespor sahasında Antalya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Geçen hafta aldığı beraberlikle ligde kalma şansını son haftaya taşıyan Amasya Taşova YİBO ise diğer bir Amasya temsilcisi Merzifon Belediyespor ile puan mücadelesi verecek. Temsilcimiz Yozgat Bozokspor’un ligde kalması için kendi sahasında oynayacağı Beykoz Belediyespor maçından en az bir puan çıkarması ve diğer üç rakibinden birinin kaybetmesi yeterli olacak.

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, sahaya puan için çıkacaklarını söyledi. Rakiplerinin gücünü bildiklerini anlatan Doğan, ligde hiç de hak etmedikleri bir durumda olduklarını ifade etti. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynamaları gereken maçı etkinlikler nedeniyle Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Spor Salonu’nda oynayacaklarını hatırlatan Doğan, bu kritik maçta taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Pazar günü saat 15.00’de oynanacak maçın Yozgat için bir sınav olduğunu belirten Doğan, “Ligde devam etmek için güçlü rakibimizden puan çıkarmak zorundayız. Takımımız zorlu maça hazır. Kritik maçta taraftarlarımızın, spor severlerin ve tüm Yozgatlıların desteğini bekliyoruz. Beşiktaş Mogaz maçında sergilenen atmosferin tekrarlanmasını arzu ediyoruz. Halkımızı maça davet ediyoruz” diye konuştu.

İSTANBUL BÖLGESİ HAKEMLERİ YÖNETECEK