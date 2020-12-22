Son noktayı koydu

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çayıralan Esnafspor’un Çayıralan halkı tarafından 1962 yılında kurulduğunu bugün itibariyle de Bal’da mücadele eden spor kulübü olduğunu söyledi. Bazı çevrelerde Esnafspor’un şahıs veya bir şirkete devredildiği veya devredilme aşamasında olduğu yolunda Yalan haberlerin yayınlanmakta olduğunu ifade eden Codar, ‘’Çayıralan Esnafspor ‘a tüm halkımız sahip çıkmış olup, hiçbir şahsa veya şirkete veya kuruma satılması ya da devredilmesi mümkün değildir. Halkımızın desteği ile Esnafspor ilçemizde, Çayıralan halkı adına bulunduğu Ligde mücadele edecektir. Halkımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur’’ dedi.

LİGE KATILIM PARASINI YATIRDI

Öte yandan yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Çayıralan Esnaf Spor’a Çayıralan Belediyesi 80 bin lira bütçe ayırdı. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Çayıralan Belediyesi olarak Esnafspor’a destek kampanyasını Çayıralan halkı adına 80 bin lira olarak belediye bütçesinden ayırdıklarını söyledi. Bu meblağı kısım kısım bütçe durumuna göre Belediye meclisimizin daha önceden aldığı karar doğrultusunda sezon içerisinde ödeyeceklerini taahhüt eden Codar, ‘’Bu konu ile ilgili daha önceden yapılan kampanya ya şahsım olarak bin lira destek vermiştim. Şimdi de 2 bin lira ile destek veriyorum. Tüm dostları ve memleket sevdalısı hemşehrilerimi bağış kampanyasına davet ediyorum’’ diye konuştu.