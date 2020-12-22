Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1384
ALTIN
461.893
DOLAR
7.6336
STERLİN
10.2955
EURO
9.3372

Son noktayı koydu

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar, Çayıralan Esnafspor’un ligden çekilme kararı aldığı ve Yeni Yozgatspor olacağı yönündeki sosyal medyada yapılan spekülasyonlara yaptığı paylaşım ile son noktayı koydu.

22 Aralık 2020 Salı 00:16
Son noktayı koydu

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çayıralan Esnafspor’un Çayıralan halkı tarafından 1962 yılında kurulduğunu bugün itibariyle de Bal’da mücadele eden spor kulübü olduğunu söyledi. Bazı çevrelerde Esnafspor’un şahıs veya bir şirkete devredildiği veya devredilme aşamasında olduğu yolunda Yalan haberlerin yayınlanmakta olduğunu ifade eden Codar, ‘’Çayıralan Esnafspor ‘a tüm halkımız sahip çıkmış olup, hiçbir şahsa veya şirkete veya kuruma satılması ya da devredilmesi mümkün değildir.  Halkımızın desteği ile Esnafspor ilçemizde, Çayıralan halkı adına bulunduğu Ligde mücadele edecektir. Halkımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur’’ dedi. 
LİGE KATILIM PARASINI YATIRDI
Öte yandan yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Çayıralan Esnaf Spor’a Çayıralan Belediyesi 80 bin lira bütçe ayırdı. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Çayıralan Belediyesi olarak Esnafspor’a destek kampanyasını Çayıralan halkı adına 80 bin lira olarak belediye bütçesinden ayırdıklarını söyledi. Bu meblağı kısım kısım bütçe durumuna göre Belediye meclisimizin daha önceden aldığı karar doğrultusunda sezon içerisinde ödeyeceklerini taahhüt eden Codar, ‘’Bu konu ile ilgili daha önceden yapılan kampanya ya şahsım olarak bin lira destek vermiştim. Şimdi de 2 bin lira ile destek veriyorum. Tüm dostları ve memleket sevdalısı hemşehrilerimi bağış kampanyasına davet ediyorum’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Son Noktayı Koydu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TAKIMLARIMIZ EVLERiNDE KAYIP
TAKIMLARIMIZ EVLERiNDE KAYIP
Beklenmedik mağlubiyet
Beklenmedik mağlubiyet
Sorgun Şanlıurfa yolcusu
Sorgun Şanlıurfa yolcusu
SON VURUŞU YAPAMADILAR
SON VURUŞU YAPAMADILAR
Kızlar düşüşte
Kızlar düşüşte
Yemenoğlu'ndan kızlara destek
Yemenoğlu'ndan kızlara destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim