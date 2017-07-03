Son müracaat 14 Temmuz

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ‘’Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 8. sezonu düzenlenecek olan Bölgesel Amatör Lig'e katılma hakkı bulunan kulüplerin, katılım belgelerini en geç 14 Temmuz tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanı'na göndermeleri gerekiyor. BAL'a 2017 - 2018 sezonunda 163 takımın katılma hakkı bulunuyor. Bu takımlardan 91'i BAL'da kalan, 62'si yerel amatör liglerden BAL'a çıkma hakkı kazanan ve 10'u Spor Toto 3. Lig'den düşen takımlardan oluşuyor. Lige katılma hakkı bulunan kulüplerin katılım belgelerini en geç 14 Temmuz tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanı'na göndermeleri gerekiyor. 2017 - 2018 Sezonu Bölgesel Amatör Lig gruplandırma ve statüsü, lige katılacak takım sayısının kesin olarak belirlenmesi ve saha denetimlerinin tamamlanmasından sonra açıklanacak’’ derildi.

BAL TAKIMLARINDAN ARANACAK OLAN SAHA - STAT KRITERLERİ

Bölgesel Amatör Lig’de bu sene mücadele edecek olan takımların saha denetiminden önce TFF tarafından yayınlanan saha kriterlerini yerine getirmek zorundalar.

BAL takımlarının oynayacakları sahalarda aranan kriterler ise şu şekilde;

1-)Takımlar ve hakemler için sahaya ve oyun alanına, güvenli bir şekilde doğrudan giriş sağlanmalıdır.

2-)Hakem ve takımların girişi, seyirci girişine kapalı ve korumalı bir alan olmalıdır.

3-)Hakem ve takımların odaları, gerek saha içine giriş-çıkışları ile gerek bu mekanlara dışarıdan girişler kesinlikle korumalı olmalıdır.

4-)Takımların ve hakemlerin odalarından oyun alanına ulaştıkları güzergah, seyirciler tarafından atılabilecek yabancı cisimler ile yaralanma riskini önleyecek uzaklıkta olmalıdır.

5-) Oyun alanından soyunma odalarına, soyunma odalarından oyun alanına giriş ve çıkışlarda körük veya tünelin olması idealdir. Şayet bu olanak yoksa sporcuların, teknik adamların, yöneticilerin ve hakemlerin güvenliğini sağlayacak yeterlikte uzun ve geniş bir fiziki bariyer mutlaka olmalıdır.

6-)Takımların odaları ile hakem odalarının her biri için oyun alanına giriş için ayrı koridor bulunmalıdır. Bu koridorlar oyun alanına çıkışa yakın bir yerde birleşebilir. Sadece bir koridor varsa, bu koridor, takımların oyun alanına giriş ve çıkışlarında bir bariyer ile birbirlerinden ayrılmasına olanak tanıyacak yeterli genişlikte olmalıdır.

7-)Stadyum yetkili kişi ve kurumlarca, kapasite, emniyet, sağlık hizmetleri (odalar ve donanımları), tüm mekanik sistemler (sıhhi tesisat, ısıtma ve sıcak su sistemi, anons sistemi, skor tabelası sistemi, ve tüm alanlarla ilgili elektrik donanımların, acil durumlarda kullanılacak tüm sistemler ve materyaller yangın, ve diğer yapısal sağlamlık yönlerinden periyodik olarak çalışabilirliği açısından kontrol edilmiş olmalıdır ve istenildiği takdirde yetkili mercilerden alınan belgelerin Federasyona sunulması zorunludur. Bu hususlarda meydana gelebilecek aksaklıklardan tamamen ev sahibi kulüp sorumlu olacaktır.

8-)Oyun alanı doğal çim veya suni çim saha olmalıdır. Seçilecek zemin tamamen yumuşak ve düz olmalıdır. Suni çim olması halinde de yeşil renkli ve tüm lig sezonu boyunca maç yapmaya elverişli olmalıdır.

9-)Oyun alanı ölçüleri çizgi kalınlığı dahil uluslar arası standart 68 m. x 105 m. olmalıdır. Ancak saha koşulları bu ölçülere uygun değilse, Uluslar arası Futbol Oyun Kuralları dikkate alınarak yapılacak inceleme sonunda uygunluk verilebilecektir. Ayrıca oyun alanı üzerindeki orta saha, ceza alanı vb. gibi çizgiler Futbol Oyun Kuralları kitapçığında belirtilen şekilde ve ölçülerde çizilmelidir.

Kulüplerimizin Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdikleri sahanın yukarıda belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı ile ilgili olarak 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren TFF Bölge Müdürlüklerimizce denetim ve tespit yapılacaktır.

